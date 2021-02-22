Почти 14 500 петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

С начала октября в Петербурге к работе приступили 1139 волонтеров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последними данными о борьбе с коронавирусом в Петербурге поделились в региональном оперативном штабе. За последние сутки на «ковид» обследовали 14 457 жителей города.

– Обработано 2246 вызовов по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, – сообщают в Смольном.

С начала октября в Петербурге к работе приступили уже 1139 волонтеров, которые выполнили 5470 заявок горожан, попавших из-за пандемии в сложную ситуацию. Так, за этот срок гуманитарную помощь получили уже 172 395 человек: продуктовые наборы волонтеры развозят по домам нуждающихся – пожилых, одиноких, малообеспеченных многодетных.

Кстати, потрудиться на благо города всего готов 1401 волонтер. Присоединиться к ним можно, зарегистрировавшись на портале «Мы вместе».

Если вам нужна помощь волонтера, нужно оставить заявку на горячей линии: 8 (800) 200 34 11.