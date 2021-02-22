Петербургский полицейский в свой выходной поймал пьяного водителя

Заняться личными делами в свой законный выходной у полицейского не получилось. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

На ловца и зверь бежит, даже когда у ловца выходной. Утром 13 февраля на проспекте Культуры «Ягуар» с пьяным водителем за рулем врезался в автомобиль «Ауди», которым управлял инспектор ГИБДД.

– Водитель автомобиля «Ягуар» – 34-летний Дмитрий – в нетрезвом состоянии при перестроении не убедился в безопасности своего маневра и не предоставил преимущество движения «Ауди», – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Заняться личными делами в свой законный выходной у полицейского не получилось. Когда после столкновения водитель «Ягуара» попытался скрыться, капитан полиции Кирилл Литовко догнал и задержал его, а затем передал подоспевшим на место аварии коллегам. Сделать это капитан Литовко имел право не только как сотрудник полиции, но и как обычный пострадавший гражданин.

Оказалось, что Дмитрий уже был лишен прав за вождение подшофе. За повторное нарушение на него завели уголовное дело, теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.