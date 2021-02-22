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Происшествия

На бизнесмена, который выстрелил в дворника из-за плохой уборки снега, завели уголовное дело

Предпринимателю не понравилось, что сугроб закрыл незаконную рекламу его магазина
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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Водителя уборочной машины доставили в больницу с простреленной ногой.

Водителя уборочной машины доставили в больницу с простреленной ногой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело завели на бизнесмена из поселка Романовка Ленобласти, который открыл огонь по дворнику из-за некачественной, по его мнению, уборки снега.

Звуки стрельбы всколыхнули Романовку вчера, 21 февраля. У одного из магазинов работал уборочный трактор, в то время как в сторону водителя бросился вооруженный мужчина – 36-летний хозяин магазина.

– Предприниматель был недоволен тем, что сугробы закрыли незаконно установленную рекламную вывеску, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – В результате конфликта, возникшего из-за уборки снега, бизнесмен выстрелил из травматического пистолета в водителя трактора.

Водителя уборочной машины доставили в больницу с простреленной ногой. А несдержанного бизнесмена задержали. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Хулиганство», мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Криминал