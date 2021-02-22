70 тонн цветов привезли к 8 Марта в Петербург и другие регионы Северо-Запада

Все операции с нежным товаром на таможне проводят быстро и без издержек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Хотя страна еще не отпраздновала День защитника Отечества, торговцы тюльпанами и мимозой уже вовсю готовятся к Международному женскому дню. А Северо-Западная таможня им помогает, чтобы сюрпризы к 8 Марта доставили вовремя: всю цветочную продукцию оформляют в ускоренном режиме, через пункты пропуска праздничная растительность проходит в первую очередь.

Так, через пункт пропуска «Бурачки» в Псковской области проходит более 60 грузовиков с цветами ежедневно. При этом очередей и задержек не наблюдается.

– Ожидаем, что ближе к 8 Марта количество машин возрастет, – отмечает и.о. начальника пункта пропуска «Бурачки» Андрей Душенко. – Это обычная ситуация для данного сезона, и мы к ней готовы.

Всего за последнюю неделю в Северо-Западе задекларировали ввоз более 70 тонн цветов и бутонов на сумму свыше 600 000 долларов.

– Внутренние таможенные посты на складах временного хранения, на которые может прибывать цветочная продукция, – Южный, Шушарский, Парголовский, Котлинский – работают каждый день в штатном режиме, – добавляют в Северо-Западном таможенном управлении.

Все операции с нежным товаром проводят быстро и без издержек.