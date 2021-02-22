Рекордное количество снега собрали за сутки в Петербурге

В этом сезоне в Санкт-Петербурге открыты 18 пунктов приема и утилизации снега. Фото: «Водоканал Санкт-Петербурга»

Снежный рекорд поставлен в Петербурге: за последние сутки на снегоплавильные и снегоприемные пункты города доставили максимальное с начала зимы количество снега – 45 000 кубометров. Всего в этом холодном сезоне на снегоплавилки отправили 1,13 миллиона кубов снега.

– Чтобы производительность пунктов была максимальной, мы заранее очистили песколовки и снегоплавильные камеры от песка и мусора (они попадают на снегоплавильные пункты вместе со снегом), – сообщают в «Водоканале Санкт-Петербурга».

В этом сезоне в Северной столице открыты 18 пунктов: 11 «снегоплавилен», работающих за счет тепла сточных вод, и семь «снегоприемников», где сугробы дожидаются своей очереди на растопку. Общая производительность всех пунктов – 101 500 кубометров в сутки.

Все «снежные» пункты работают круглосуточно. Самое загруженное время для них – ночь, когда коммунальщики развертывают на улицах большую уборку.