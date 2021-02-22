Дважды обманутый пенсионер из Петербурга перечислил мошенникам 4,5 миллиона рублей

Преступники представились сотрудниками московского суда. Фото: "КП" Архив

82-летний житель Петербурга дважды стал жертвой мошенников. Сначала мужчину развели на покупку БАДов втридорога. А потом пообещали ему «компенсацию» – и выманили у пенсионера оставшиеся сбережения.

Все началось в январе со звонка с городского московского номера: женский голос представился сотрудницей Басманного районного суда.

– Неизвестная сообщила, что пенсионеру полагается компенсация за ранее приобретенные БАДы у мошенников. Но для получения компенсации нужно заплатить за услуги инкассации и страхования, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

В результате за две недели мужчина перевел в разных банковских отделениях Петербурга на личный счет одного из мошенников 4,46 миллиона рублей. Увы, только потом пенсионер понял, что вновь попался на удочку хитрых преступников, и пошел в полицию.

На «сотрудницу Басманного суда» и ее сообщников завели уголовное дело. Каждому мошеннику грозит до 10 лет тюрьмы.