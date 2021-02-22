Петербуржцы готовы очистить чужую машину от снега за 400 рублей

Лариса с «Ломоносовской» «вызволит машину из снежной ловушки» за тысячу рублей, зато работы включат разморозку авто. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока одни петербуржцы пытаются раскопать и разморозить свой автомобиль после обильных осадков и ледяных дождей, другие – не обремененные движимым имуществом – хотят подзаработать на зимнем апокалипсисе. Множество объявлений о расчистке авто от снега появилось на досках бесплатных объявлений Петербурга в последние дни.

Самый бюджетный вариант предлагают в районе «Чернышевской»: за раскопку машины придется отдать 400 рублей. На «Владимирской» чуть дороже, 500 рублей. Такая же цена – в Песочном, но сервис там лучше: чистить автомобиль придет «бригада из двух человек», которая за отдельную плату обещает освободить от снега и парковку.

А вот на «Парнасе» за раскопанное авто берут 700 рублей: во-первых, услугу предлагает дама по имени Мария; во-вторых, работы включают «расчистку подъезда к машине».

На «Черной речке» за тысячу вашу машинку обещают не только почистить, но и прогреть (если вы рискнете доверить незнакомцу ключи от нее). За ту же цену Лариса с «Ломоносовской» «вызволит машину из снежной ловушки», разморозит двери и уберет снег даже вокруг гаража.