Сосед прикинулся сотрудником ТСЖ и изнасиловал школьницу в Коммунаре

Преступнику придется отвечать сразу по трем уголовным статьям. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

16-летняя школьница из Коммунара Ленобласти стала жертвой соседа-насильника. Драма в квартире на Школьной улице развернулась после того, как мама девушки – 40-летняя буфетчица Медицинского института имени Турнера – уехала на работу рано утром 21 февраля.

– Около 09:00 безработный 39-летний сосед позвонил в дверь квартиры, где проживает девочка, и представился сотрудником ТСЖ, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Под предлогом проверки утечки газа он вошел в квартиру и под угрозой предмета, похожего на пистолет, изнасиловал школьницу.

Свидетелем преступления стала 12-летняя сестра потерпевшей, которая и позвонила в полицию. Спустя час мама девочек уже подала в полицию заявление на насильника.

Как выяснилось, сосед и раньше имел проблемы с законом: он освободился досрочно после «умышленного причинения легкого вреда здоровью», а также получил условку за попытку грабежа.

Теперь мужчине придется отвечать сразу по трем уголовным статьям: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Нарушение неприкосновенности жилища».