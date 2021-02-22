В Петербург доставили еще 18 600 доз вакцины от коронавируса

Полный курс вакцинации уже прошли 64 000 петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новая партия вакцины против коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (она же «Спутник V») прибыла в Санкт-Петербург. В ближайшее время 18 600 доз препарата развезут по прививочным пунктам.

– Главная особенность поставленной новой партии – в удобстве использования: вакцина расфасована по одной дозе в ампуле, – подчеркивает вице-губернатор Олег Эргашев. – Это упрощает работу врачей с препаратом.

Ранее замороженный препарат был расфасован по пять доз, поэтому горожан прививали «партиями» по пять человек, ведь сразу после разморозки вакцину нужно использовать.

Итого с начала пандемии в Петербург поставили 348 500 доз вакцины. На сегодня в поликлиниках города ждут использования 103 000 доз.

На сегодня в Петербурге работают 128 пунктов вакцинации и пять выездных прививочных бригад. Первый укол «от ковида», по последним данным, уже сделали более 215 000 человек, из них полный курс из двух уколов прошли 64 000 человек.