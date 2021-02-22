Память героев-пожарных, погибших при тушении гостиницы «Ленинград», почтили в Петербурге

2067 пожарных отдали свои жизни за Ленинград в годы блокады, еще 59 спасателей погибли в мирное время. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

23 февраля для Петербурга не только День защитника Отечества, но и скорбная дата: в этот день 30 лет назад, в 1991 году, страшный пожар в гостинице «Ленинград» (ныне гостиница «Санкт-Петербург») унес жизни 16 человек.

Пожар тушили четыреста человек. Пламя охватило весь седьмой этаж огромного здания и частично восьмой и девятый этажи. От дыма и огня погибли девять пожарных, милиционер и шестеро постояльцев.

– Это был трагический день в истории нашего города, – сказал на памятной церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. – Вечная память.

На Серафимовском кладбище создан мемориал, а в части, где служили огнеборцы, построен храм. При нем открыт памятник всем пожарным Ленинграда и Петербурга: 2067 из них отдали свои жизни за город в годы блокады, еще 59 погибли в мирное время.

Ежегодно к 23 февраля в Петербурге проводят Международный турнир по мини-футболу среди команд огнеборцев. В этом году поучаствовать в нем, в связи с пандемией, смогли лишь 17 команд из регионов России и Беларуси. На церемонии открытия турнира присутствовали родственники пожарных-героев, которым вручили цветы и подарки.