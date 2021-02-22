23 февраля Петербург продолжит заваливать снегом

После снежных праздников над Ленобластью пройдут ледяные дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН

После небольшой передышки, которую небесная канцелярия дала коммунальщикам Петербурга сегодня, 22 февраля, город вновь засыплет снегом. День защитника Отечества в Северной столице обещает быть холодным, ветреным и снежным.

– Днем 23 февраля ожидаются сильный снег и метель, – предупреждают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду, а температура к середине дня повысится от 17-19 до 10-12 градусов ниже нуля. На дорогах – гололедица.

В Ленинградской области традиционно холоднее: к середине праздничного дня воздух прогреется до 8-17 градусов мороза, в зависимости от района. А ночью столбик термометра опустится до 16-21, местами до 28 градусов ниже нуля.

– В большинстве районов днем будет снег и метель, – сообщают в ГУ МЧС по Ленобласти. – На дорогах обстановка сложная, гололед.

Снег в Ленобласти не прекратит ни последующей ночью, ни в первый рабочий день, 24 февраля. На западе региона компанию ему в конце дня составит ледяной дождь. К четвергу, 25 февраля, ночные ледяные дожди пройдут местами по всей области, а к гололеду на дорогах добавится туман и морось.

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