9000 дворников и 1100 кровельщиков раскапывали Петербург после сильного снегопада

Самыми заснеженными стали Калининский, Выборгский и Адмиралтейский районы Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный подвел итоги жаркого дня, который отработали петербургские коммунальщики. После сильного снегопада на расчистку города сегодня, 22 февраля, вышли 9000 дворников и 1900 уборочных машин. Там, где удалось докопаться до льда, сыпали реагенты: их сегодня израсходовали 400 тонн.

Большинство дворников – более 7000 – бросили в атаку в заснеженные дворы, общая площадь которых, к слову, составляет 55,6 миллиона квадратных метров. Параллельно с «зачисткой» земли чистили и крыши: от снежных шапок освободили 1215 кровель многоквартирных домов, для чего на высотку пришлось подняться сразу 1100 кровельщикам.

Активная работа идет по заявкам горожан. За последние два дня, по данным властей, на горячую линию поступило 63 обращения, связанных с уборкой дворов. Из них 59 остаются на контроле: допустимый срок устранения проблемы – сутки.

На нерасчищенные дороги пожаловались 194 раза. Из них 113 заявок уже отработали.

– По количеству обращений лидируют Калининский, Выборгский и Адмиралтейский районы города, – сообщают в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко.

Напомним, с сугробами на дорогах борется Комитет по благоустройству. За состояние дворов и крыш многоквартирных домов отвечает Жилищный комитет. Пожаловаться на нерасчищенные дворы и тротуары можно по номеру (812) 314 60 13.

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