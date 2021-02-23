Число госпитализаций с COVID-19 в Санкт-Петербурге за неделю выросло на 7,6%

За неделю в Петербурге на 7,6% возросло число госпитализаций с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшую неделю в Петербурге на 7,6% выросло число госпитализированных с коронавирусом горожан. Такие данные приводит Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Как отметил на своей странице в соцсети глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, на минувшей неделе в стационары было доставлено 2545 пациентов с коронавирусом. А неделей ранее - 2365 человек.

- Рост в основном связан с новым подходом к госпитализациям: лечь в больницу предлагается всем пациентам с хроническими заболеваниями старше 70 лет и всем пациентам с сахарным диабетом старше 50 лет, - отметил Дмитрий Лисовец.

Отмечается также, что и на прошлой, и на позапрошлой неделях в городе зарегистрировали общее снижение количества заболевших. А число выздоравливающих в Петербурге за этот же период стабильно его превышал. Накануне в городе зафиксировали еще 957 случаев заражения, всего заболевших за время пандемии - 361607.