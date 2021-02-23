Больше 250 жалоб на уборку снега за выходные оставили петербуржцы

Петербуржцы подали больше 250 жалоб на уборку снега. Фото: Артем КИЛЬКИН

На длинных выходных Петербург завалило снегом. Несмотря на круглосуточную работу дворников и снегоуборочной техники, горожане жалуются на заваленные дороги и нерасчищенные дворы. Горячие линии по таким вопросам действуют в Жилищном комитете и Комитете по благоустройству. Как сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко, за прошедшие два выходных от горожан поступило более 250 обращений.

Так, 63 жалобы были связаны с уборкой дворов. Эти заявки тут же перенаправляются в районные администрации. В три раза больше, чем в бесснежные дни, жаловались горожане и на уборку дорог, оставив 194 обращения. Эту информацию передают уже в дорожные службы.

- В основном жалобы петербуржцев касаются неубранного снега. Среди районов по количеству обращений лидируют Калининский, Выборгский и Адмиралтейский районы города, - отметили в аппарате вице-губернатора. - В течение суток предприятия обязаны предоставить отчет о выполнении работ.

Напомним, что 23 февраля Петербург готовится к новым снегопадам и сильной метели.