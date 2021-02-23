Больше 11 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

В Петербурге продолжают тестировать горожан на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11579 жителей города. Такие данные приводят в региональном оперативном штабе.

- Обработано 2747 вызовов по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - отмечают в Смольном.

В городе продолжают работать волонтеры. С начала октября 172693 человека уже получили гуманитарную помощь.

- Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы, - отмечают в Смольном.

Всего на портале "Мы вместе" на сегодня зарегистрирован 1401 волонтер. Добровольцы выполнили уже 5500 заявок от нуждающихся горожан. Тем, кому тоже необходима помощь волонтёров, можно оставить заявку по номеру 8(800)-200-34-11.