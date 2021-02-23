Стрельбу и поножовщину устроили на кладбище в Ленобласти работники ритуальных фирм

В Ленобласти произошла поножовщина на кладбище. Фото: Артем КИЛЬКИН

На кладбище в Ленобласти произошел конфликт с поножовщиной. Накануне, 22 февраля, не поладили между собой работники ритуальных компаний в поселке Ириновка во Всеволожском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Около 11 часов утра в помещении ритуальной компании на кладбище конфликт произошел между 39-летним и 61-летним работниками двух компаний. Второй напал на конкурента с ножом и стал наносить ему телесные повреждения. В ответ первый достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, после чего 61-летний мужчина скрылся.

- Спустя пол часа к заявителю пришел 34-летний сын работника компании конкурента, который начал наносить заявителю телесные повреждения, в результате драки 39-летний мужчина совершил еще несколько выстрелов из травматического пистолета, а злоумышленник скрылся, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД по город и области.

Пострадавших в конфликте нет. А всех троих его участников уже задержали. В отношении стрелявшего мужчины возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.