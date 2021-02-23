МЧС предупреждает об усилении ветра в Санкт-Петербурге

В Петербурге ждут сильную метель 23 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге во вторник, 23 февраля, ожидается метель и сильный снегопад. Как прогнозирует синоптики, придется непогода на вторую половину дня. Тем временем в городе уже усиливается ветер. Об этом предупреждают жителей Северной столицы и в Главном управлении МЧС по городу.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 23 февраля ожидается усиление юго-восточного ветра до 16 метров в секунду, - сообщают в ведомстве.

Напомним, что в длинные праздничные выходные Петербург завалило снегом. Коммунальщики бросили все силы на расчистку города. Не прекращают трудиться дворники и снегоуборочная техника. Тем не менее, жалоб на уборку снега во дворах и на дорогах за выходные было достаточно: больше 250 обращений оставили петербуржцы за последние дни.