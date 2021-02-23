Еще 913 петербуржцев заболели коронавирусом

В Петербурге еще 913 заболевших коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге к статистике заболевших коронавирусом за стуки прибавились еще 913 пациентов. По данным всероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, общее число горожан с этим заболеванием за время пандемии в Северной столице составило 362520 человек.

Тем временем петербуржцы активно выздоравливают после коронавируса. За сутки город стал лидером среди регионов по числу выписанных пациентов. Среди поборовших инфекцию оказались еще 1723 человека. В Москве это число составило 1364 человека за сутки.

К сожалению, за последние 24 часа к статистике прибавились и новые летальные исходы. Скончался еще 41 человек с коронавирусом. Общее число смертей с COVID-19 за время пандемии составило 10875.

Также горожанам продолжают делать тестирование на коронавирус. За последние стуки в Петербурге обследовали еще 11579 местных жителей.