Петербуржцы получают подарки от ЛДПР на 23 февраля

Так выглядит подарочный набор ФОТО: Предоставлено организаторами

В честь Дня защитника отечества ЛДПР в Петербурге проводит масштабное поздравление жителей. Мероприятия при поддержке депутата Госдумы, председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина начались 22 февраля и продолжаются 23-го.

Акция проходит при поддержке Бориса Пайкина ФОТО: Предоставлено организаторами

На улицах города, во всех районах, одновременно появились восемь партийных автобусов. Найти их можно у станций метро и в популярных местах: площадях, скверах и около парков. В каждом автобусе — фирменные подарки для всех причастных к празднику.

- Выражаю благодарность тем, кто охраняет безопасность и покои России сегодня, и конечно же нашим ветеранам, чей подвиг стал лучшим доказательством неподдельной любви к Родине, отваги и мужества. Примите мои самые сердечные поздравления. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и мира! – отметил Борис Пайкин.