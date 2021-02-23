Затвор дамбы поднимут 24 февраля в Санкт-Петербурге

В Петербурге 24 февраля поднимут затворы дамбы. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

В среду, 24 февраля, на петербургской дамбе будут проводить технические работы. И в течение девяти часов ее затвор будет находиться в положении «закрыто». Об этом сообщает пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений.

- 24 февраля 2021 года с 09.00 до 18.00 будет осуществлен подъем затвора в положение «закрыто», проведена проверка работоспособности и обслуживание гидромеханического оборудования, - рассказали в пресс-службе Дирекции КЗС.

Работать специалисты будут с судопропускным сооружением С-2. Однако на движении автомобильного транспорта по его мосту это не скажется. Проезд будет осуществляться в штатном режиме. Отмечается также, что плановые работы уже согласованы со Службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».