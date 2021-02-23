Больше 7 тысяч дворников вышли на уборку дворов в Санкт-Петербурге

На уборку внутриквартальных территорий вышли 7500 дворников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром во вторник, 23 февраля, на уборку внутриквартальных территорий вышли 7,5 тысяч дворников и 622 единицы спецтехники. Об этом рассказали в пресс-службе Жилищного комитета.

За последние два дня в Северной столице выпало 25 сантиметров снега. После небольшой паузы в город вновь придет метель: снегопад ожидается в Петербурге во второй половине дня 23 февраля.

Кроме того, в Северной столице уже готовы и к борьбе с сосульками. Уже сегодня на уборку кровель вышли 1100 человек. А горожан просят отнестись с пониманием к объявлениям убрать свои авто во время таких работ.

- По прогнозу в ближайшие дни будет повышение температуры наружного воздуха, что способствует образованию сосулек на карнизных свесах многоквартирных домов. Администрациями районов сформированы графики по очистке кровель от снежно-ледяных образований, которые синхронизированы с дорожными предприятиями, - добавляют в Жилкоме.