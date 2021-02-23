Дворцовый мост подсветят в цветах триколора в честь Дня защитника Отечества

23 февраля Дворцовый мост засияет праздничной подсветкой. Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Вечером во вторник, 23 февраля, в Петербурге включат праздничную подсветку Дворцового моста. Об этом сообщили в пресс-службе «Ленсвета». Полюбоваться переправой в цветах триколора можно будет уже с 19:00 часов вечера.

- По случаю празднования Дня защитника Отечества Дворцовый мост, один из символов Санкт-Петербурга, на пять часов «оденется» в цвета флага России. С 19 до 24 часов на пролетах моста появятся белые, синие и красные световые полосы, - рассказали в СПб ГБУ «Ленсвет».

Всего на Дворцовом мосту работают около 600 светодиодных светильников. Они расположены на инженерных конструкциях переправы почти по всей ее протяженности в 250 метров. Цветная праздничная подсветка будет работать в течение пяти часов, а уже 24 февраля ее переведут в обычный режим.