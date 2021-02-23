Прямые рейсы в Кемерово запустят из Санкт-Петербурга

Из Пулково запустят прямые рейсы в Кемерово. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С начала весны из Северной столицы станет возможно прямыми рейсами улететь в Кемерово. Рейсы между Пулково и аэропортом имени Леонова запустят с 3 марта. Об этом сообщается на официальной странице авиакомпании Nordwind Airlines в соцсети Instagram.

Регулярные полеты из Петербурга будут осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Время отправления из Северной столицы - 22:55. Из Кемерово самолеты значатся в расписании на 9:10 утра по понедельникам и четвергам. На рейсы между двумя городами уже открыли продажу билетов. Их цена стартует от 2957 рублей в одну сторону.

Время в пути на авиамаршруте Петербург – Кемерово составит 4 часа 20 минут. Как сообщили в авиакомпании, перелеты будут осуществлять на комфортабельном судне Boeing 737-800.