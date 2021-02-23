23 февраля на Пискаревском кладбище почтили память погибших в годы войны. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

23 февраля петербуржцы присоединились к всероссийской акции «Защитим память героев». В знак уважения к победителям во всех регионах и муниципалитетах страны активисты возложили цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям времен Великой отечественной Войны. В Петербурге церемония прошла рядом с монументом «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище.

- Тот пример героизма, который в военное время явила страна, заслуживает уважения и вечной памяти. Поэтому сегодня во всех регионах России проводится данная акция, - отметил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. - Мы приходим и отдаем дань памяти мужеству и героизму. Лучшим ответом на оскорбительные заявления, которые можно услышать все чаще являются тысячи цветов, которые сегодня легли к захоронениям.

Андрей Турчак также отметил, что необходимо работать над совершенствованием законодательства. В ближайшее время «Единая Россия» совместно с другими партиями планирует внести поправки в законодательство о клевете и ужесточить ответственность за проявления неуважения.

В Петербурге прошла всероссийская акция «Защитим память героев». Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Величайшая награда для тех, кто защитил родину в годы войны, для тех, кто пал на полях сражений – народная память, - отметил он. – Эту историческую память мы должны сберечь для будущих поколений.