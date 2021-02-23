Выставка тюльпанов и сирени проходит в Ботаническом саду Санкт-Петербурга

В Ботаническом саду Петербурга проходит выставка сирени и тюльпанов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока Петербург справляется со снегопадами и готовится к резкому потеплению, в Ботаническом саду уже вовсю цветет весна. Там проходит выставка сирени и тюльпанов, которая открылась 21 февраля. Полюбоваться яркими красками можно будет также на предстоящих выходных – 27 и 28 февраля, а также 6, 7 и 8 марта.

Фестиваль цветов проходит в Ботсаду. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выставка будет доступна до 8 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО