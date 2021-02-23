Больше 4 тысяч петербуржцев привили от коронавируса за сутки

В Петербурге вакцинировали от коронавируса уже 217384 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. По данным на 23 февраля за прошедшие сутки в городе вакцинировали вторично еще 4292 человека. Также первую прививку получили 1977 человек. Об этом сообщает Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

- За весь период в Петербурге вакцинировано 217384 человека. Из них 68517 полностью закончили цикл вакцинации, - отмечают в координационном совете.

За время прививочной кампании всего в Петербург поступило 348542 дозы вакцины от коронавируса. Ждут использования на сегодня 101653 комплекта. Ежедневно вакцина распределяется по пунктам вакцинации.

Напомним, что завтра, 24 февраля, в Петербурге откроются 4 пункта вакцинации в торговых центрах.

- Осмотр врача и вакцинация будут бесплатны для всех, предварительная запись не требуется, - добавляют в координационном совете.