Резкое потепление и сильный снег обещают в Петербурге в среду

Снег в Петербурге превратится в слякоть. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Резкая перемена погоды ждет жителей Санкт-Петербурга в наступившую среду. Короткая рабочая неделя начнется с чувствительного потепления, и снега, а закончится и вовсе слякотью с плюсовыми температурами.

- 24 февраля в Петербурге ожидается облачная погода. Снег, мокрый снег, временами с дождем. Во второй половине дня местами гололед. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит днем -2...-4 градуса с повышением до 0. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Учитывая прошлые снегопады, оставившие после себя большие сугробы и сегодняшний снег, в том числе с дождем, обстановка на дорогах будет очень напряженной, о чем и предупреждают синоптики.

Водителям стоит опасаться ухудшения видимости и гололеда. А пешеходы рискуют сесть в лужу - поскользнуться и упасть в растаявший от тепла снег.

На 7:45 утра в Петербурге -9,4 градуса. Идет небольшой снег.