На 63% снизилось за неделю количество больных с коронавирусом, обратившихся к врачам в Петербурге

Число обращений к врачам за неделю упало более, чем вполовину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вторая волна коронавируса в Петербурге явно идет на спад. Частично это подтверждает и резкое падение числа пациентов, обратившихся к врачам с подтвержденным диагнозом COVID-19. По отношению к прошлой неделе, снижение составило более 60%.

- На 23 февраля количество больных за сутки, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19 составило 568 человек при показателе 1553 неделей ранее (16 февраля). Снижение составило 63,43%, - сообщает пресс-служба Смольного.

Впрочем, на такие показатели могли повлиять праздники - в нерабочие дни горожане неохотнее обращаются к врачам. Косвенно это подтверждает и меньшее число выздоровевших.

По данным Межведомственного городского совета по противодействию инфекции COVID-19, в минувший вторник выписаны 1723 бывший пациента, при 2931 неделей ранее. Падение - 41,21%.