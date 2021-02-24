Дом многодетной семьи сгорел в Красносельском районе Петербурга

В Красном Селе сгорел дом, в котором жила многодетная семья. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар уничтожил частный дом в Красном Селе. Деревянное строение, в котором жила многодетная семья, оказалось охвачено огнем вечером 23 февраля. На место ЧП моментально прибыли пожарные, но здание спасти не удалось.

- Дом полыхал, словно факел. Полностью выгорела крыша и провалилась внутрь. Была опасность, что огонь перекинется на хозпостройки и соседние дома. Жильцы, спасаясь от пожара, были вынуждены прыгать со второго этажа, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Огонь перекинулся и на пристройку, в которой семья держала коров, свиней, коз и коня. Последнему удалось спастись, а судьба остальных животных неизвестна. Сами жильцы дома остались живы.

- Полностью сгорел одноэтажный с мансардой и пристройками, размером 10х20 метров частный жилой дом. В 23:43 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось три единицы техники и 12 человек личного состава, - уточнили в региональном управлении МЧС.