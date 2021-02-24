Электричество отключали в центре Петербурга утром среды

24 февраля в центре Петербурга отключали свет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Авария на электросетях стала причиной сбоя в движении транспорта утром 24 февраля. Без света остались и жители центральной части Санкт-Петербурга. Многих ситуация застала врасплох, в момент сборов на работу. Однако большей части жилых домов свет вернуть успели до начала часа пик.

- Отключение зафиксировано в зоне ответственности смежной организации. С 6:45 потребители Центрального района получают электроэнергию, - уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе «Ленэнерго».

Тем не менее, на движение электротранспорта сбой повлиял.

- В период с 06:32 по 06:47 и далее с 07:16 в связи с погашением напряжения электротранспорт идет в объезд моста Александра Невского и площади Александра Невского, - сообщала пресс-служба «Горэлектротранса»

Трамваи №№ 7, 24, 65 и троллейбусы №№ 1, 10, 14, 16, 22, 23 объезжали Невский и Литейный проспекты, проспект Обуховской Обороны, Суворовскую площадь, Суворовский проспект.

С 8:37 движение по обычным маршрутам восстановлено.