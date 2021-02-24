8-балльные пробки сковали Петербург утром среды

Утро рабочей недели началось с пробок.

Серьезные затруднения на дорогах произошли утром среды, 24 февраля. В первый рабочий день недели многие горожане поехали по делам на личных машинах. Результат оказался немного предсказуем: аномальные 8-балльные пробки. Причиной стал неубранный с выходных снег и множественные ДТП на дорогах

- За последние сутки на город выпала почти месячная норма осадков. В ближайшее время ожидается еще выпадение до 10 см снега, после чего прогнозируется резкое потепление. В связи с этим дорожные службы города работают в усиленном режиме, - отмечал накануне вице-губернатор Николай Бондаренко.

Несмотря на усилия коммунальщиков, даже на расчищенных трассах очень скользко. То там то тут машины улетают с дороги или сталкиваются между собой.

Хуже всего ситуация на Приморском шоссе, улицы Савушкина и Приморском шоссе к Ушаковской развязке. Печально стоят машины на подъездах к Володарскому мосту и на самом мосту. Остальные пробки имеют локальный характер.

А учитывая прогноз с мокрым снегом и гололедом, вечером среду ситуация может быть не лучше.