Почти слепого инвалида оправдали по участию в несогласованной акции 31 января в Петербурге

Инвалида по слуху задержали в Петербурге за якобы участие в акции протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петроградский районный суд Петербурга прекратил административное дело в отношении инвалида по зрению, который был задержан днем 31 января на Пионерской площади за якобы участие в несанкционированной акции протеста. Сам мужчина пытался объяснить стражам порядка, что приехал на реабилитацию и привез свою незрячую подругу, но его не послушали и затолкали в автозак.

- Задержанный вину не признал, пояснив, что является инвалидом 2-й группы по зрению, один глаз у него полностью не видит, второй видит на 0,05. К 13 часам отводил свою незрячую подругу на процедуры на Большой Казачий переулок и должен был ее через 30 минут забрать. За это время решил сходить в Центр реабилитации инвалидов в переулке Джамбула, чтобы там забрать свои вещи, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Возвращаясь обратно, мужчина шел по Загородному проспекту, слышал, что там шумно, но что именно происходит не понимал. Про акции протеста он также ничего не знал, так как телевизор по понятным причинам не смотрит. В этот «прекрасный» момент к нему подошли сотрудники полиции и задержали.

Инвалида отвезли в отделение, где на него составили протокол об участии в акции протеста. Суд, рассмотрев материалы, дело прекратил за отсутствием состава нарушения.

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