В память об актере Василии Лановом переименуют улицу в Ленинградской области

В Ленобласти назовут улицу в честь актера Василия Ланового Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ленинградской области собираются увековечить память о знаменитом актере Василии Лановом, который скончался в конце января от коронавируса. В планах - дать имя артиста одной из улиц в городе Волхов. Об этом в среду, 24 февраля 2021 года, рассказали в администрации 47-го региона.

- В память об актере Василии Лановом, скончавшемся в январе этого года, собираются переименовать одну из улиц в Волхове. По крайней мере, глава районной администрации Алексей Брицун вынес такое предложение на депутатскую комиссию, - пояснили в администрации.

Саму улицу, которая может получить новое имя, администрация пока что не называет. Сейчас по этому поводу идут обсуждения.

Напомним, что знаменитый капитан Грей из "Алых Парусов" ушел из жизни 28 января в Москве. Ему только исполнилось 87 лет. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.

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