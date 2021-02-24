Школьный автобус попал в ДТП в Ленобласти

Автобус, ехавший в Гостилицы, попал в аварию. Фото: пресс-служба Ломоносовского района ЛО.

Развозной школьный автобус попал в ДТП утром 24 февраля. Авария произошла в Ломоносовском районе, когда транспорт вез ученика в школу в поселке Гостилицы. Авария случилась у остановки в деревне Клясино.

- Водитель практически остановился, когда в него врезался грузовой микроавтобус. В это время салоне школьного автобуса был ученик 10 класса и его сопровождающий, - сообщает пресс-служба администрации Ломоносовского района.

По счастью, удар оказался не слишком сильным и никто из людей не пострадал. Школьника доставили на занятия на запасном автобусе, а причины аварии на месте происшествия устанавливают сотрудник ГИБДД.

- Дорога была обработана, как всюду сейчас, не асфальт, но и не экстремально заснежена. Вины водителя школьного автобуса тут, конечно, нет, - заявил представитель комитета по образованию Ломоносовского района.

Те мне менее, жители региона жалуются на неубранные дороги. На «горячую линию» «Ленавтодора» за сутки поступило 76 обращений. Больше всего заявок было из Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Выборгского и Приозерского районов.

А тем временем, на Петербург и Ленобласть идут потепление и «заряд» мокрого снега. Обстановка будет еще сложнее.