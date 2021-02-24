Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей в Ленинградской области

Эксперты выяснили, какие цвета автомобилей популярны в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Специалисты сервиса "Авито Авто" составили топ самых популярных цветов автомобилей в Ленинградской области. Традиционно чаще всего местные жители выбирают машины в черном кузове. Но и белый цвет при выборе личного транспорта не отстает. Рейтинг стал известен в среду, 24 февраля 2021 года.

- В 2020 году наибольшим спросом в Ленобласти пользовался черный цвет кузова. На него приходится 22,88 процентов продаж всех авто. Но и белый становится "новым черным" - его выбрали порядка 15,51 процентов покупателей, - говорится в исследовании.

В целом доля продаж белых авто в России за минувший год значительно выросла, обогнав черный цвет - 19,34 процентов против 19,28 процентов.

Третье место по Ленобласти занимает серый цвет (13,87 процентов), следом за ним с минимальным отрывом серебряный (13,83 процентов). Топ-5 завершает синий цвет. На него приходится 11,07 процентов от всех продаж.

Также в топ-10 вошли красный, зеленый, коричневый, бежевый и голубые цвета.