Санитара больницы задержали за изнасилование 13-летней девочки в Ленобласти

Санитара больницы задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области санитара одной из больниц задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки. В понедельник, 22 февраля 2021 года. в полицию обратилась 33-летняя мать пострадавшей. Как оказалось, подозреваемый - сожитель женщины. Вместе с ним они работают в одном медучреждении.

- Женщина пояснила, что работает в больнице медицинской сестрой, ее 37-летний сожитель - санитаром. Живут они в деревне Варисколово Ломоносовского района, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Назвать дату, когда именно было совершено насилие, женщина не смогла. Она лишь уточнила, что ее мужчина наругался над 13-летней девочкой у них дома не позднее 22 февраля.

В тот же день полиция задержала подозреваемого. На санитара оперативно завели уголовное дело и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.