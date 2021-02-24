Трое парней угнали "Волгу" у охранника в Петербурге

В петербургскую полицию доставлены трое молодых людей, пытавшихся отбуксировать угнанную у охранника «Волгу» / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полицейские задержали троих молодых людей, любителей отечественных автомобилей "Волга". Во вторник, 23 февраля 2021 года, в отделение МВД обратился 66-летний сотрудник охранного предприятия. Он сообщил, что у него угнали машину.

- В полиции мужчина пояснил, что его "Волга" была припаркована у дома 6, корпус 3, по Белградской улице. В период с 12:10 по 16:30 часов 23 февраля она пропала. Ущерб составил 80 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Однако угон машины не остался незамеченным. Очевидцы рассказали, что видели, как автомобиль охранника отбуксировали на другой "Волге".

Спустя несколько минут сотрудники ГИБДД застали этот автомобильный "дуэт". За рулем "буксировщика" сидел 18-летний студент колледжа. В угнанной "Волге", на которой уже были поменяны номера, сидели еще двое 19-летний парней.

Задержанные доставлены в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.