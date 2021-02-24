С петербургского КАД вывезли 1,6 тысячи "кубов" снега за три дня

За три дня с КАД Петербурга вывезено 1,6 тысячи кубов снега Фото: Олег ЗОЛОТО

На протяжении всех праздничных выходных Санкт-Петербург заметало снегом, накануне, 23 февраля 2021 года, в городе выпала месячная норма осадков. Все три дня дорожные службы круглосуточно работали на Кольцевой автодороге, расчищая проезжую часть. За это время было вывезено 1,6 тысячи кубометров снега.

- В минувшие сутки федеральные дороги Ленинградской области регионе расчищало и обрабатывало 133 комбинированных дорожных машин, 11 автогрейдеров, 31 погрузчик, 31 трактор, 91 единица другой техники. В работах было занято 618 сотрудников подрядных организаций, - рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Сегодня, 24 февраля, в Петербурге и Ленобласти продолжится снегопад, который к вечеру сменится мокрым снегом. При этом температура воздуха составит от -10 градусов на востоке области до +2 на западе.

До конца рабочей недели синоптики также прогнозируют мокрый снег с дождем, местами дождь и туман в ночное время. В четверг и пятницу ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 7-12 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.