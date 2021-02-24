Аномальные пробки ожидаются в Петербурге вечером 24 февраля

Снегопад вызовет пробки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Серьезные пробки ожидаются в Петербурге к вечеру первого рабочего дня, который на этой неделе пришелся на среду. Причиной называются сложные метеоусловия - снег, мокрый снег и гололед. Утром и без них уже были заторы в восемь баллов.

- 24 февраля, в Санкт-Петербурге и Ленобласти продолжится снегопад, местами будет идти мокрый снег. При этом температура воздуха составит от -10 градусов на востоке области до +2 на западе, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Водителей убедительно просят быть особенно внимательными и осторожными, избегать резких маневров, не превышать скорость и держать дистанцию до соседей по потоку. Тормозной путь в таких условиях сильно вырастает, пример чему - ДТП из 10 машин на дамбе.

Также автомобилистов просят не мешать работе дорожной техники

До конца рабочей недели ситуация не улучшится, будет идти мокрый снег с дождем, местами дождь и туман. В четверг и пятницу возможен сильный ветер. Ночью будет «минус» а днем - уверенный «плюс».