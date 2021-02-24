15 человек застряли на Финском заливе из-за сильной метели 23 февраля

Спасатели эвакуировали 15 человек с акватории Финского залива Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на официальный запрет выхода на лед, несколько жителей Санкт-Петербурга решили отметить День защитника Отечества на Финском заливе. Однако погода оказалась совсем не для прогулок и рыбалки. Во вторник, 23 февраля 2021 года, в городе поднялась сильная метель и ветер. Из-за этого 15 человек не смогли выбраться на берег и застряли на льду.

- Самостоятельно вернуться на берег они не смогли, им помешали сильный ветер и метель. К счастью, к ним на помощь вовремя подоспели спасатели. На суднах на воздушной подушке они доставили на берег 15 человек, которых эвакуировали с акватории Финского залива в Кронштадтском и Курортном районах, - рассказали в главном управлении МЧС Северной столицы.

Не обошлось и без проблем. Одному из 50-летних мужчин потребовалась госпитализация. Пока рыбак ждал спасения, он сильно обморозил руки и ноги.

Напомним, что официально в Петербурге запрещено выходить на лед до 15 апреля. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей.