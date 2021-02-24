Петербуржца, жестоко убившего отца и мать, освободили от ответственности

30-летнего мужчину, убившего мать с отцом, будут принудительно лечить. Фото: СОЦСЕТИ

Городской суд Санкт-Петербурга освободил от уголовной ответственности 30-летнего мужчину, который весной 2020 года жестоко расправился с собственными родителями. Мать и отца он буквально изрезал ножом. Женщина скончалась сразу, а старший мужчина умер на руках врачей в машине скорой помощи.

- Суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Убийце обещают пребывание в специализированном психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением за пациентами.

Отметим, что сам мужчина ранее учился на психолога. Он не был женат, не имел семьи и до 30 лет жил вместе с родителями. В последнее время трудился охранником. Перед трагедией он начал принимать наркотики и остался без работы. Никакой ссоры с родителями перед расправой у петербуржца не было.