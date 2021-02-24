Восемь петербургских школ эвакуировали из-за сообщений о заминировании

В Петербурге "заминировали" восемь школ 24 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

В восьми школах Санкт-Петербурга в среду, 24 февраля 2021 года, не задался учебный день. Утром в заведения в разных районах города поступили анонимные сообщения о заминировании, из-за чего всех детей в экстренном порядке эвакуировали. Больше всего "досталось" школам Калининского района - там "заминировали" шесть зданий.

- Всех детей по отработанному алгоритму вывели из зданий. Старшеклассников отпустили домой, а учеников младших классов разместили в соседних учебных заведениях, а также сообщили их родителям, чтобы они забрали своих детей при наличии такой возможности, - пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на районную администрацию.

Также оказались "заминированы" школа №135 Выборгского района и №23 Невского района. Всех учеников вывели из зданий.

Прибывшие полицейские осмотрели школы. Благо, никаких взрывчаток обнаружено не было. Теперь правоохранители разыскивают "минеров".