Цены на б/у автомобили в Петербурге за год выросли на 22%

Стоимость б/у авто в Петербурге за год выросла на 22% Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперты автоотрасли подтвердили то, что большинство петербургских автомобилистов знали и так. Цены на б/у автомобили в городе за год резко выросли. В среднем прибавка составила более 20%

- По данным продаж группы компаний «Прагматика» (управляет 10 автосалонами в Северо-Западном регионе), средняя стоимость автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге в 2020 году составила 470 тысяч рублей – на 22% больше, чем в 2019 году, - сообщает пресс-служба компании.

При этом средний возраст перепродаваемых подержанных машин вырос с девяти до десяти лет. Другими словами, авто стали старше, но дороже. Их средний пробег - около 130 тысяч км. Впрочем, это заметно и невооруженным глазом. Исходя из поиска по сервисам объявлений, модель схожего возраста, пробега и состояния, торгуется на десятки, а то и сотни тысяч дороже, чем в 2019 году.

Причиной всему эксперты называют непростую экономическую ситуацию. На новые авто деньги есть далеко не у всех (они также прилично прибавили в цене), а владельцы старых не готовы расставаться с железным конем, боясь, что не смогут купить ничего взамен. Отметим, что многие б/у автомобили также покупаются в кредит.