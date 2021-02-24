Неадекват с мачете напугал прохожих петербуржцев, дома у него нашли плантацию конопли

У петербуржца, который напугал прохожих мачете, обнаружили наркоплантацию / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину, напугавшего внушительного размера мачете людей на улице. Оказалось, что дома он устроил настоящую наркоплантацию. Около двух часов дня 21 февраля 2021 года в отделение МВД Фрунзенского района поступило сообщение от очевидцев, что во дворе дома 11 по проспекту Славы разгуливает странный мужчина с оружием. Полицейские сразу же выехали на место.

- У указанного дома стражи порядка задержали 41-летнего местного жителя. Мужчине сразу же сказал полицейским, что у него в квартире растут наркотики, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина сразу же рассказал полицейским, что занимается дома "садоводством" / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские зашли в квартиру задержанного и действительно нашли там домашнюю плантацию - 26 горшков с коноплей. Также у мужчины хранились два арбалета, банка из-под горчицы, в которой было около 20 граммов марихуаны и специальная трубка для курения.

На мужчину завели два уголовных дела и отпустили домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении.