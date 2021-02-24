Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как не отравиться шавермой

Выбирать и есть уличную еду надо очень аккуратно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургское управление Роспотребнадзора выпустило рекомендацию о том, как правильно питаться уличной едой. Точнее, как выбирать ее, чтобы не отравиться. В список любимых блюд горожан попала и шаверма, которая может стать источником проблем с кишечником - острые специи лишь маскируют испорченный продукт.

- С 1 января 2021 года вступили в силу санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН. Важно, что теперь предприятие общественного питания, осуществляющее реализацию продукции навынос и/или доставку продукции на дом, должна иметь на данную продукцию собственного производства документы, подтверждающее ее соответствие обязательным требованиям, - сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

Другими словами, вся шаверма, бургеры, шашлыки и прочие хот-доги должны быть изготовлены на предприятии и лишь разогреты в ларьке, либо же приготовлены на месте. При этом павильон (ларек. палатка и т.д.) должны иметь водопровод и канализацию, либо автономные системы, холодильник для хранения продуктов, одноразовая посуда и приборы, а жарка продуктов происходит непосредственно перед продажей.

Естественно, что все сотрудники должны соблюдать правила личной гигиены.