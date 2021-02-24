Петербург занял 72-е место в мире по инновационному развитию и уровню жизни

Петербург вошел в 100 лучших городов мира по инновациям и качеству жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург вошел в первую сотню городов мира с самым инновационным развитием и высоким уровнем жизни. Кроме Северной столицы в список из российских городов вошла и Москва, занявшая 28 место. Это следует из доклада группы The Wealth Report 2021.

- Москва ухудшила свои позиции и выпала из двадцатки лучших. В текущем рейтинге столица России оказалась 28-й. первое место занял Мюнхен (Германия). На второй позиции расположилась столица Японии - Токио. Третью строчку поделили Нью-Йорк (США) и Париж (Франция), - пишет «Мойка 78».

Абсолютно худшим оказался крупнейший город Нигерии, крупный морской порт, известный также, как столица преступности - Лагос.

Также эксперты составили и другой, более понятный рейтинг по качеству жизни, который включает в себя инновации, развитие инфраструктуры и т.д. В нем Москва стала 55-й, а Петербург - 58-м. Лидером оказалась столица Финляндии - Хельсинки.