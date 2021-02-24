Петербургских автомобилистов могут оповещать об уборке снега через СМС-сообщения

Петербургский депутат предложил оповещать водителей об уборке дорог с помощью SMS Фото: Артем КИЛЬКИН

Автомобилистов Санкт-Петербурга могут начать предупреждать об уборке снега с помощью СМС-сообщений. С такой инициативой в среду, 24 февраля 2021 года, выступил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

- Это было бы удобно автомобилистам, которые не получают оперативной информации о работающей на улице технике. И в результате их ждут поврежденные машины, как это случилось после недавнего снегопада в нашем городе, - отметил парламентарий.

Депутат напомнил, что уборка в городе проходит, как правило, по графику. Об этом автомобилистам напоминают знаки, запрещающие парковку в то или иное время.

- Но в случае сильных снегопадов, очистка может производиться не по графику, в срочном порядке, добавил депутат.

Напомним, что 24 февраля после обильного снегопада, прошедшего накануне, улицы убирают 7200 дворников, 600 единиц техники и 700 единиц малой механизации.