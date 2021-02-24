В больнице Ленобласти произошла поножовщина между пациентами

Между пациентами больницы Ленобласти произошла поножовщина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одной из больниц Ленинградской области произошла поножовщина между пациентами. В ночь на понедельник, 22 февраля 2021 года, сотрудники Росгвардии задержали агрессивного мужчину, который напал с ножом на человека. Все произошло в медицинском учреждении в городе Тихвин.

- Ссора между пациентами произошла в больнице, расположенной в Шведском проезде города Тихвин. Конфликт назревал уже не первый день, и в момент вылился в серьезное нападение, - рассказали в Росгвардии.

В ходе очередной ссоры один из пациентов ударил ножом в ногу другого. Все это заметил персонал больницы, которые и нажали кнопку тревожной сигнализации. На вызов немедленно приехали сотрудники вневедомственной охраны и задержали нападавшего.

После этого раненного мужчину госпитализировали. Задержанного передали сотрудникам полиции, которые теперь выясняют причину конфликта.