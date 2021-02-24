Названа разница в зарплатах мужчин и женщин в Петербурге

Стала известна разница в зарплатах мужчин и женщин в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Заработные планы мужчин и женщин в Санкт-Петербурге не равны. И это зависит не только от работодателей, но и самих соискателей. Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru провели анализ и выяснили, на какой доход рассчитывают женщины и мужчины и какая между ними разница.

- Средняя заработная плата, на которую претендуют мужчины, в Петербурге составляет 50 тысяч рублей – это на 10 тысяч рублей больше, чем зарплатные ожидания женщин-соискателей, - отмечается в исследовании.

Среди сфер, где мужчин обычно предлагают на более высокооплачиваемые вакансии, чем женщин лидирует "высший менеджмент". Как правило мужчинам предлагают зарплату в 120 тысяч, а представительницам прекрасного пола лишь 80 тысяч. Второе место - "добыча сырья". В этой сфере разница составляет 30 тысяч рублей - мужчины получают в среднем по 90 тысяч, женщины - 60 тысяч рублей.

Даже среди домашнего персонала мужчины получают больше - 65 тысяч против 40 тысяч. Единственная сфера, где работодатели предлагают женщинам денег больше - "строительство и недвижимость". Здесь петербурженки могут рассчитывать на 75 тысяч, в то время, как мужчинам предлагают по 70 тысяч рублей.