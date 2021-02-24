МЧС предупреждает о сильном снеге и дожде в Ленобласти 25 февраля

25 февраля в Петербурге и Ленобласти обещают снегопад и непогоду. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные морозы отступили и большая часть северо-западной части России оказалась под властью циклона. Он принес с собой не только чувствительное потепление - в течение суток температура подпрыгнула на 10 градусов, но и сильные осадки. Пока из не произошло, но к 25 февраля Петербург и Ленобласть заметет. По крайне мере так обещают синоптики.

- 25 февраля на территории Ленинградской области ожидаются осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь, на востоке сильный снег. В отдельных районах туман и слабый гололед. На дорогах гололедица, сложная обстановка, - предупреждает пресс-служба областного управления МЧС со ссылкой на данные гидрометцентра.

Водителей просят быть крайне осторожными: соблюдать безопасный скоростной режим и держать дистанцию. Также автомобилистов призывают не совершать резких маневров и не мешать работе снегоуборочной техники.

Этот совет пригодится и в ближайшие дни. Ведь по ночам температура будет падать до -10 градусов, а днем подниматься до +4. Гололеду будут сопутствовать мокрый снег и дожди. Такая погода продержится до 1 марта.